АТОР: Из-за коллапса в аэропортах полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву

В АТОР сообщили, что воздушное сообщение между столицей и Петербургом было практически парализовано. Коллапс продолжается второй день. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь в воскресенье после полудня, 30 отменили, девять — задержали. При этом в пресс-службе питерского аэропорта «Пулково» рассказали РБК, что в настоящий момент авиагавань работает штатно, но «для стабилизации расписания потребуется время».

До этого председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН посоветовал пассажирам обращаться в суд, если их держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 6 июля над территорией страны силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников, три из которых — над Ленинградской областью, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».