АТОР: Из-за коллапса в аэропортах полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву
Из-за коллапса в аэропортах Центральной России на фоне угрозы атаки БПЛА ВСУ в продаже полностью закончились ж/д билеты из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом говорится в Тelegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным источника, вечером с 5 на 6 июля в продаже оставался один билет на поезд в 23:30, СВ за более чем 21 тысячу рублей. Отмечается, что на утро 7 июля билеты тоже стремительно заканчиваются.
В АТОР сообщили, что воздушное сообщение между столицей и Петербургом было практически парализовано. Коллапс продолжается второй день. Из 52 рейсов, которые должны были вылететь в воскресенье после полудня, 30 отменили, девять — задержали. При этом в пресс-службе питерского аэропорта «Пулково» рассказали РБК, что в настоящий момент авиагавань работает штатно, но «для стабилизации расписания потребуется время».
До этого председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с НСН посоветовал пассажирам обращаться в суд, если их держали в самолете несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 6 июля над территорией страны силы ПВО уничтожили 120 украинских беспилотников, три из которых — над Ленинградской областью, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Исследование показало, во сколько обойдется покупка пляжной одежды в РФ
- Лавров: Путин поговорил с Макроном по телефону из-за вежливости
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Поддубное в ДНР
- АТОР: Из-за коллапса в аэропортах полностью закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву
- СМИ: Киев скрыл от МАГАТЭ сбой в работе Южно-Украинской АЭС с риском катастрофы
- Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле
- Губернатор: В Мурманской области во время забега «Хибины» погибли два человека
- Оззи Осборн и «Black Sabbath» дали прощальный концерт в Бирмингеме
- Путин присвоил имя дважды Героя РФ Гудкова 155-й Курской бригаде морской пехоты
- СМИ: Поджигатели ТЦ «Пассаж» в Коми знали о невозможности людей выйти