«Будет торговаться»: Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский не покинет страну добровольно
Олег Царев заявил НСН, что Трамп требует сделку по ресурсам, Зеленский же опасается, что после этого ничего не сможет для себя «выторговать».
Украинский лидер Владимир Зеленский добровольно не покинет страну, ему важно сохранять статус президента, чтобы получить гарантии лично для себя, заявил НСН бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
В США уже на протяжении нескольких месяцев говорят о необходимости выборов и смены руководства на Украине, в случае их проведения у американского президента Дональда Трампа нет однозначного предпочтительного кандидата, пишет газета New York Post. По данным СМИ, в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимиру Зеленскому нужно срочно покинуть Украину, например, уехать во Францию. Царев объяснил, какой план у Зеленского.
«Вполне логично, что администрация Трампа хочет, чтобы Зеленский уехал из страны. Но вряд ли Зеленский куда-нибудь уедет сейчас просто так, он будет торговаться. Не могу представить, что он просто соберет вещи и уедет из страны. Ему надо остаться президентом, чтобы поучаствовать в переговорах. Сейчас он хочет выторговать свою безопасность, как минимум», - отметил он.
По его словам, Трамп требует сделку по ресурсам, чтобы допустить Украину к переговорам, Зеленский же опасается, что после этого ничего не сможет для себя «выторговать».
«Трамп же выдвигает условие для начала ведения с ним переговоров – это подписание сделки по редкоземельным металлам. Если Зеленский подписывает эту сделку, его допускают к переговорам с РФ. Зеленский документ уже один раз не подписал, он хочет торговаться. А американцы хотят, чтобы он подписал, а потом уже торговался. Вашингтон считает, что у него нет прав и возможности ставить условия. Посмотрим, чем это закончится», - заключил собеседник НСН.
Украинский президент Владимир Зеленский «разочаровал» американского коллегу Дональда Трампа и его команду, он должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов, заявил советник американского президента Майк Уолтц на пресс-конференции.
Ранее издание Washington Post сообщило, что Зеленский отказался подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, передает «Радиоточка НСН».
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