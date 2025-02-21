«Будет торговаться»: Экс-депутат Рады заявил, что Зеленский не покинет страну добровольно

«Вполне логично, что администрация Трампа хочет, чтобы Зеленский уехал из страны. Но вряд ли Зеленский куда-нибудь уедет сейчас просто так, он будет торговаться. Не могу представить, что он просто соберет вещи и уедет из страны. Ему надо остаться президентом, чтобы поучаствовать в переговорах. Сейчас он хочет выторговать свою безопасность, как минимум», - отметил он.

По его словам, Трамп требует сделку по ресурсам, чтобы допустить Украину к переговорам, Зеленский же опасается, что после этого ничего не сможет для себя «выторговать».

«Трамп же выдвигает условие для начала ведения с ним переговоров – это подписание сделки по редкоземельным металлам. Если Зеленский подписывает эту сделку, его допускают к переговорам с РФ. Зеленский документ уже один раз не подписал, он хочет торговаться. А американцы хотят, чтобы он подписал, а потом уже торговался. Вашингтон считает, что у него нет прав и возможности ставить условия. Посмотрим, чем это закончится», - заключил собеседник НСН.

Украинский президент Владимир Зеленский «разочаровал» американского коллегу Дональда Трампа и его команду, он должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов, заявил советник американского президента Майк Уолтц на пресс-конференции.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Зеленский отказался подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, передает «Радиоточка НСН».

