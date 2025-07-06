Хуситы ударили баллистической ракетой по аэропорту в Израиле
6 июля 202511:39
Хуситы атаковали аэропорт «Бен-Гурион» в Израиле гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2». Об этом в Telegram объявил представитель вооруженных сил правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» Яхья Сариа.
В ночь на 6 июля представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о фиксации запуска ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позже в армии отметили, что ракету удалось перехватить.
Ранее Тelegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что хуситы ударили по израильскому городу Беэр-Шева.
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