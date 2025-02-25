Трамп назвал непростой задачей возвращение Украине территорий
25 февраля 202504:30
Американский лидер Дональд Трамп назвал возвращение Киеву утраченных территорий непростой задачей.
По словам президента, данный вопрос обсуждается в ходе переговоров. «Возможно, удастся что-то вернуть», — указал Трамп.
Отмечается, что сегодня прорабатываются различные варианты урегулирования кризиса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский мешает миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал непростой задачей возвращение Украине территорий
- Макрон заявил, что хочет диалога с Путиным
- Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России
- Макрон: Перемирие на Украине может быть достигнуто в течение нескольких недель
- Кабмин РФ скорректировало ошибку в имени оппонента Пушкина по дуэли Дантеса
- Ошибка: Вучич заявил, что Сербия проголосовала против России в ООН
- Путин: Зеленский мешает миру на Украине
- Трамп: Звонок Путину был одним из первых после выборов
- Путин: Россия готова поставлять 2 млн тонн алюминия в США
- Трамп заявил, что намерен посетить Москву
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru