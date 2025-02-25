Трамп назвал непростой задачей возвращение Украине территорий

Американский лидер Дональд Трамп назвал возвращение Киеву утраченных территорий непростой задачей.

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По словам президента, данный вопрос обсуждается в ходе переговоров. «Возможно, удастся что-то вернуть», — указал Трамп.

Отмечается, что сегодня прорабатываются различные варианты урегулирования кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский мешает миру на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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