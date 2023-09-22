«Снаряды, артиллерия и танки»: Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне
Байден объявил о новом пакете помощи Украине на 325 млн долларов. Однако в пакет не вошли дальнобойные ракеты ATACMS, о которых Киев просит около года. Между тем в РФ готовы к любому варианту развития событий.
Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.
«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения», - сказал Байден по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Американский президент отметил, что в новый пакет военной помощи включена вторая батарея ПВО Hawk. По его словам, «аналогичные системы» будут поставляться ежемесячно в течение всей зимы.
Также Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. США ранее обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным Politico, такое число равноценно одному танковому батальону Киева. Газета указывает, что в первую партию войдут шесть-восемь танков.
В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен 22 сентября заявил, что Украина получит вооружение и технику из запасов Пентагона на 128 млн долларов. Поставки еще на 197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из ранее выделенных пакетов. В пакет помощи также войдут, в частности, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм и 105-мм, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, а также противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме того, будут поставлены кассетные боеприпасы.
«Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой», - сказал Блинкен.
Так, Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американскими парламентариями, главой Пентагона Ллойдом Остином и Джо Байденом. Переговоры Зеленского с американским коллегой проходили в Белом доме.
После объявления о поставках вооружений Зеленский поблагодарил США.
«Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас», - сказал он.
Зеленский отметил, что на встрече с Байденом обсуждалось системное усиление Украины и ее оборонных возможностей. По словам украинского президента, была достигнута важная договоренность о совместной работе для производства оружия и оборонных систем, а также о подготовке промышленной базы для производства оружия и ПВО. Однако Зеленский не упомянул дальнобойные ракеты ATACMS, о поставках которых Киев просит Вашингтон уже около года.
По вопросу поставок ATACMS Киеву в США проходило много обсуждений. Но 21 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS отправлены не будут. При этом он заявил, что такая возможность «продолжает рассматриваться».
Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что дальнобойные ракеты, в частности ATACMS, «жизненно необходимы» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). США отклоняли его просьбу из опасений, что Киев может применить ракеты не только по Крыму, но также и по остальной территории России.
Ряд военных, экспертов и аналитиков до сих пор опасаются, что США могут решиться предоставить Украине ATACMS. Как отмечал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью НСН, при помощи таких ракет украинские военнослужащие смогут атаковать территорию России уже на всю глубину. Он подчеркнул, что РФ не должна дать ATACMS «доехать» до Киева.
«Не исключаю, что они после серии ракетных ударов предоставят Украине ракеты большой дальности ATACMS. Мы должны еще больше наращивать давление, уничтожать все, что есть, чтобы странам Запада некого стало снабжать оружием. Необходимо наносить удары по коммуникациям, так, чтобы ATACMS никуда не смогли доехать», - указывал Сивков.
Однако российские власти заявляют, что готовы к любому развитию событий. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 сентября заявил, что РФ готова к поставкам дальнобойных ракет Киеву и знает, какие действия предпринимать.
«Если им (ВСУ – ред. НСН) дадут, а им, скорее всего, дадут американцы более дальнобойные средства… Они и их будут использовать, но мы к этому готовы и знаем, что это такое, откуда все это будет применяться, и наносим упреждающие удары», - сказал он.
Между тем визит Зеленского в Вашингтон прошел не так гладко. В четверг, 21 сентября, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал президенту в возможности выступить перед конгрессом.
«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», - говорится в сообщении телеканала NBC News.
При этом спикер напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом. Последний раз он обращался к палате в декабре прошлого года, спикером тогда была член Демократической партии Нэнси Пелоси.
Украинский президент не ограничится лишь поездкой в США. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Зеленский 22 сентября посетит Канаду и выступит перед парламентом. Отмечается, что Зеленский также проведет встречи с украинской диаспорой и канадским бизнесом в Торонто.
Многие политики и эксперты уверены, что у Запада пропадает интерес к дальнейшей поддержке Украины. Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН отмечал, что у Киева есть только один выход – идти на переговоры с Россией. По его словам, все остальное приведет не только к военным, но и к дипломатическим потерям, передает «Радиоточка НСН».
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