«Снаряды, артиллерия и танки»: Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне

Также Байден заявил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. США ранее обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams. По данным Politico, такое число равноценно одному танковому батальону Киева. Газета указывает, что в первую партию войдут шесть-восемь танков.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен 22 сентября заявил, что Украина получит вооружение и технику из запасов Пентагона на 128 млн долларов. Поставки еще на 197 млн будут обеспечены оборонным ведомством из ранее выделенных пакетов. В пакет помощи также войдут, в частности, боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, боеприпасы калибром 155-мм и 105-мм, ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger, а также противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме того, будут поставлены кассетные боеприпасы.

«Мы будем едины с Украиной, поскольку она обеспечивает свое будущее — будущее, в котором ее народ будет жить безопасно в устойчивой и процветающей демократии, полностью интегрированной с Европой», - сказал Блинкен.

Так, Соединенные Штаты объявили об очередном пакете военной помощи Украине на фоне визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американскими парламентариями, главой Пентагона Ллойдом Остином и Джо Байденом. Переговоры Зеленского с американским коллегой проходили в Белом доме.

После объявления о поставках вооружений Зеленский поблагодарил США.

«Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас», - сказал он.

Зеленский отметил, что на встрече с Байденом обсуждалось системное усиление Украины и ее оборонных возможностей. По словам украинского президента, была достигнута важная договоренность о совместной работе для производства оружия и оборонных систем, а также о подготовке промышленной базы для производства оружия и ПВО. Однако Зеленский не упомянул дальнобойные ракеты ATACMS, о поставках которых Киев просит Вашингтон уже около года.