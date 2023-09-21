Херш заявил, что на продолжении конфликта с РФ настаивает Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
Согласно данным, все заявления Киева об успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ложью. Отмечается, что украинские военные «добыли» только «разрозненные клочки земли».
Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».
Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Абрамченко: большая половина всех отходов в РФ проходит обработку
- МИД Венгрии пообещал блокировать санкции против российского атома
- Малышева опровергла популярные мифы об алкоголе
- СМИ: Мужчина с оружием забаррикадировался в подъезде в Каменске-Уральском
- ВСУ получили 10 шведских танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
- Британская прокуратура обвинила граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ
- Песков: прямая линия Владимира Путина пройдет до конца 2023 года
- Глава Чехии призвал не воспринимать слова Зеленского буквально
- Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА
- Песков: Кремль исходит из создания условий для прекращения огня в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru