Херш заявил, что на продолжении конфликта с РФ настаивает Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на продолжении конфликта с Россией, в Киеве и Вашингтоне не идет речи о переговорах и прекращении огня. Такое заявление сделал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

Картаполов: Контрнаступление ВСУ закончилось абсолютно бесславно

Согласно данным, все заявления Киева об успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ложью. Отмечается, что украинские военные «добыли» только «разрозненные клочки земли».

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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