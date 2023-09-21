Согласно данным, все заявления Киева об успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются ложью. Отмечается, что украинские военные «добыли» только «разрозненные клочки земли».

Ранее, 18 сентября, американский миллиардер Илон Маск резко высказался в отношении результатов украинского наступления. Он заявил, что за время контрнаступления Украина потеряла слишком много людей за «столь ничтожный результат».

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

