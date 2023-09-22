Экс-разведчик США: Зеленский слушал выступление Байдена без особого интереса
Выступление американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
По его словам, украински лидер Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Собравшиеся в зале смотрели в телефоны и не уделяли речи американского президента должного внимания.
Ранее стало известно, что провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова: Фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Москву
- СМИ: Украина может лишиться дальнейшей помощи со стороны западных стран
- Минэнерго: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
- Экс-разведчик США: Зеленский слушал выступление Байдена без особого интереса
- В США рассказали, что входит в новый пакет помощи Украине
- Пхеньян заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию изменил обстановку в мире
- В США заявили, что провал Зеленского в ООН ведет к завершению конфликта
- В Армении призвали ООН направить миссию в Карабах
- В США назвали стоимость нового пакета помощи Киеву
- СМИ: Кокорин впервые за пять лет забил в еврокубке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru