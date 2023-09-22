По его словам, украински лидер Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Собравшиеся в зале смотрели в телефоны и не уделяли речи американского президента должного внимания.

Ранее стало известно, что провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

