Экс-разведчик США: Зеленский слушал выступление Байдена без особого интереса

Выступление американского лидера Джо Байдена на Генассамблее ООН слушали без особого интереса, сообщил YouTube-каналу Judging Freedom экс-разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

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По его словам, украински лидер Владимир Зеленский сидел с таким лицом, будто его мучило пищевое отравление. Собравшиеся в зале смотрели в телефоны и не уделяли речи американского президента должного внимания.

Ранее стало известно, что провал украинского лидера Владимира Зеленского в ООН ведет к новому этапу конфликта на Украине — к его завершению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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