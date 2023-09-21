Полковник Макгрегор: Байден лишь выполняет чужие приказы

Разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. Он также считает, что в США начинают сомневаться в целесообразности предоставления помощи Украине, так как ВСУ не показывают должных и ожидаемых результатов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

