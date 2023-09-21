Полковник Макгрегор: Байден лишь выполняет чужие приказы

Президент США Джо Байден не принимает самостоятельных решений, заявил, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что Байден лишь выполняет чужие приказы, делает то, что ему говорят делать в контексте конфликта России и Украины. Кто отдает Байдену приказы, Макгрегор не уточнил.

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Разведка США считает, что Киев деморализован, Вашингтон не находит возможным прорвать российскую оборону, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на свои источники. Он также считает, что в США начинают сомневаться в целесообразности предоставления помощи Украине, так как ВСУ не показывают должных и ожидаемых результатов.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Спустя три месяца президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев потерял 71,5 тысячи военных и отметил, что наступ ВСУ является «провалом», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:УкраинаДжо Байден

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