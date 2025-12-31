СМИ: За атакой на резиденцию Путина стоят Киев и Лондон

За атакой беспилотников ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина стоит не только украинский лидер Владимир Зеленский, но и Великобритания. Об этом сообщает итальянское издание «L'AntiDiplomatico».

«Его (Зеленского – прим. НСН) главный сторонник в Британии одобрил ее (атаку – прим. НСН), иначе он бы просто не осмелился это сделать», - говорится в публикации.

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались 91 БПЛА атаковать государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области, однако российские силы ПВО отбили удары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в интервью НСН предположил, что США прекратят оказывать помощь Украине после атаки ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области, кроме того, возможно усиление политического давления на офис Зеленского и ускорение проведения выборов на Украине.

ФОТО: ТАСС
