За атакой беспилотников ВСУ на резиденцию российского президента Владимира Путина стоит не только украинский лидер Владимир Зеленский, но и Великобритания. Об этом сообщает итальянское издание «L'AntiDiplomatico».

«Его (Зеленского – прим. НСН) главный сторонник в Британии одобрил ее (атаку – прим. НСН), иначе он бы просто не осмелился это сделать», - говорится в публикации.