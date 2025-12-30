«Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
Президент США может наложить табу на поставки дальнобойных ракет Украине и активизировать процесс смены Зеленского на боле компромиссного лидера, сказал в эфире НСН Павел Кошкин.
Глава Белого дома Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции президента РФ может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства, предположил в интервью НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Президент США ранее выразил возмущение попыткой Киева атаковать с помощью беспилотников резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп сообщил, что инцидент «повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским». Кошкин объяснил, какие последствия могут грозить лидеру киевского режима.
«Возможно, Трамп усилит давление на Зеленского, сократит помощь или даст табу на поставки дальнобойных ракет, которые могут быть использованы для нанесения ударов вглубь России. Данный прецедент станет для него предупредительным сигналом. Может возникнуть вопрос о проведении срочных выборов со сменой руководства Украины, как более недоговороспособного. Речь идет о поисках человека, который сможет более быть компромиссным. Вопрос о выборах уже стоял, возможно, сейчас его будут поднимать чаще и активнее, как США, так и Россия», - отметил эксперт.
При этом Кошкин усомнился, что Вашингтон полностью откажется от поставок оружия Киеву.
«Поддержка все равно сохранится, потому что Украина остается источником дохода для американского ВПК. Другой вопрос, будет ли мораторий на поставку дальнобойных ракет, которые могут привести к эскалации», - заключил собеседник НСН.
Экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе ранее объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», зачем Зеленский пошел на провокацию с атакой новгородской резиденции Путина.
