Глава Белого дома Дональд Трамп после инцидента с попыткой атаки резиденции президента РФ может потребовать от Украины ускорить процесс проведения выборов главы государства, предположил в интервью НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Президент США ранее выразил возмущение попыткой Киева атаковать с помощью беспилотников резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп сообщил, что инцидент «повлияет на американские подходы в контексте работы с Зеленским». Кошкин объяснил, какие последствия могут грозить лидеру киевского режима.