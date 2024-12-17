«Орешником» по энергетике: Как ответит Россия Украине на убийство Кириллова

Ответом на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, в частности, баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом НСН заявил экс-начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов ранее заявил в своем Telegram-канале, что организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились. По данным зарубежных (Reuters) и российских («Коммерсантъ») СМИ, организаторами теракта выступили спецслужбы Украины. По словам Стаськова, ответом на убийство генерала станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, но не теракты.