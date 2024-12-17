«Орешником» по энергетике: Как ответит Россия Украине на убийство Кириллова
Российская власть не станет уподобляться Украине и не пойдет на избирательное уничтожение украинских генералов, заявил НСН Николай Стаськов.
Ответом на убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, в частности, баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом НСН заявил экс-начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов ранее заявил в своем Telegram-канале, что организаторы и исполнители убийства начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова будут найдены и наказаны, кто бы это ни был и где бы они ни находились. По данным зарубежных (Reuters) и российских («Коммерсантъ») СМИ, организаторами теракта выступили спецслужбы Украины. По словам Стаськова, ответом на убийство генерала станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, но не теракты.
«Ответного теракта не будет, мы не будем избирательно уничтожать украинских генералов. А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности “Орешник”, по крайней мере, об этом уже было объявлено», — сказал Стаськов.
Ранее зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что погибший генерал Кириллов был настоящим патриотом России. Также он назвал теракт против Кириллова «агонией бандеровского режима» и пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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