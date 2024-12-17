Он отметил, что Киев пытается «продлить войну и смерть», нанося трусливые удары на фоне неизбежности своего разгрома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Кириллов в течение многих лет «системно, с фактами на руках» разоблачал преступления англосаксов, в том числе провокации НАТО с химическим оружием в Сирии, действия Великобритании с запрещенными химическими веществами, работу биолабораторий США на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

