Медведев назвал погибшего генерал-лейтенанта Кириллова «настоящим патриотом»

Погибший из-за теракта генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ ВС России Игорь Кириллов был настоящим патриотом России, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Также он назвал теракт против Кириллова «агонией бандеровского режима» и пообещал «неминуемое возмездие» высшему военно-политическому руководству Украины.

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Он отметил, что Киев пытается «продлить войну и смерть», нанося трусливые удары на фоне неизбежности своего разгрома.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Кириллов в течение многих лет «системно, с фактами на руках» разоблачал преступления англосаксов, в том числе провокации НАТО с химическим оружием в Сирии, действия Великобритании с запрещенными химическими веществами, работу биолабораторий США на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:Единая РоссияДмитрий Медведев

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