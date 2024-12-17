Депутат Заварзин предложил усилить охрану ученых после убийства Кириллова
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил в беседе с порталом NEWS.ru, что парламентарии после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова рассмотрят вопрос охраны заслуженных ученых.
По словам депутата, Кириллов был «ученым по химическим делам». «Год назад погиб гражданский конструктор, тоже его убили. Вопрос усиления охраны прозвучал в Думе, сейчас будем этим заниматься, решать, как дальше действовать», — напомнил Заварзин.
Он также допустил, что к убийству Кириллова причастны украинские спецслужбы, и пообещал, что террористам не удастся избежать «безотлагательного наказания».
Ранее экс-начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что ответом на убийство Кириллова станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, в частности, баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru