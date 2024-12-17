Депутат Заварзин предложил усилить охрану ученых после убийства Кириллова

По словам депутата, Кириллов был «ученым по химическим делам». «Год назад погиб гражданский конструктор, тоже его убили. Вопрос усиления охраны прозвучал в Думе, сейчас будем этим заниматься, решать, как дальше действовать», — напомнил Заварзин.

Он также допустил, что к убийству Кириллова причастны украинские спецслужбы, и пообещал, что террористам не удастся избежать «безотлагательного наказания».

Ранее экс-начальник штаба — первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов заявил, что ответом на убийство Кириллова станут массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины, в частности, баллистическими ракетами средней дальности «Орешник». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

