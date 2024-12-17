СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК

Жители ЖК «Среда» в Москве, где сегодня утром от взрыва СВУ погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, несколько лет жаловались на работу управляющей компании (УК) и систем безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно новости».

Жители комплекса рассказали, что у них много лет были претензии к отсутствию нормального видеонаблюдения. Так, камеры, находящиеся на территории, или пишут в плохом качестве, или их нет совсем.