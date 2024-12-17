СМИ: В ЖК, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов, несколько лет жаловались на УК

Жители ЖК «Среда» в Москве, где сегодня утром от взрыва СВУ погиб генерал-лейтенант, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, несколько лет жаловались на работу управляющей компании (УК) и систем безопасности. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно новости».

Жители комплекса рассказали, что у них много лет были претензии к отсутствию нормального видеонаблюдения. Так, камеры, находящиеся на территории, или пишут в плохом качестве, или их нет совсем.

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Помимо этого, холлы подъездов ЖК были заставлены бесхозными предметами, колясками и самокатами. Также в злополучном ЖК отсутствует нормальное освещение и опорный пункт полиции, а летом жильцы жалуются на мусор и неприятный запах.

Также жители неоднократно жаловались на охрану — якобы ее сотрудники выпивали на рабочих местах. При этом все жалобы жильцов УК игнорировала, не возымели эффекта и обращения в местную управу.

Утром, 17 декабря, у подъезда дома 2/1 по Рязанскому проспекту прогремел взрыв, в результате которого погиб Кириллов и его помощник. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший у дверей подъезда жилого дома. По данным СМИ, в нем находилось от 100 до 300 граммов тротила, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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