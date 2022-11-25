Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой

Киев не против переговоров с Москвой, однако Россия должна перестать путать переговоры и ультиматум. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Parisien.

«Образумить Зеленского»: Запад и Украина не решаются на переговоры с Москвой

Он напомнил, что на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский говорил о «мире во всем мире» и выразил волю к его достижению. При этом Кулеба подчеркнул, что «справедливый мир» начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимиру Зеленскому не дают возможности наладить диалог с Россией, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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