Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации

«Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить конфликт. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал глава Белого дома.

При этом, по словам Байдена, в ближайшее время он не планирует контактировать с Путиным.

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не просила о проведении переговоров с Украиной, тем не менее, РФ готова выслушать другую сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

