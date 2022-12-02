Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации
Американский лидер Джо Байден заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путины об окончании спецоперации если тот примет подобное решение, сообщает «РЕН ТВ».
«Буду выбирать слова очень аккуратно: я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес к тому, чтобы искать путь к тому, чтобы завершить конфликт. Он этого пока не делал. Если же дело будет обстоять таким образом, то, консультируясь с моими друзьями и моими друзьями в НАТО, я буду счастлив сесть [за стол переговоров] с Путиным, чтобы посмотреть, какие у него есть мысли», — сказал глава Белого дома.
При этом, по словам Байдена, в ближайшее время он не планирует контактировать с Путиным.
Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не просила о проведении переговоров с Украиной, тем не менее, РФ готова выслушать другую сторону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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