«Слезы, рапаны и красная линия». В Крыму напомнили Зеленскому о «катастрофе» 2014 года

Зеленский не извлек уроков из «геополитической катастрофы», случившейся на Украине в 2014 году, считают в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее снимавшийся в кино, выпустил новый эпизод «сериала» о Крыме и Донбассе, пообещав, что Россия будет «оплакивать решения по Крыму». В связи с чем ему посоветовали вспомнить события 2014 года.

Зеленский, в частности, заявил в эфире телеканала «Дом», что Крым стал «первой спичкой», из-за которой два народа «не хотят видеть и слышать» друг друга.

«Россия будет оплакивать свои решения»: Зеленский пригрозил Москве из-за Крыма

«Обанкротившиеся киевские политиканы так и не извлекли никаких уроков из той геополитической катастрофы, которая случилась с несчастной Украиной», - сказал в этой связи руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов (цитата по РИА Новости).

По его мнению, Зеленский не извлек уроков из событий 2014 года, продолжает оскорбляет крымчан и отказывает им в какой-либо правосубъектности, вместо того, чтобы уважать и признать их выбор жить в составе исторической родины, которой является Россия.

Несколько дней назад Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским, назвал его возвращение Украине «делом времени», признался в любви к полуострову и рассказал, как в детстве ел там рапаны.

Это вызвало волну ироничных комментариев в Москве, Севастополе и Киеве.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал интервью Зеленского «жалким зрелищем» и «деградацией». После чего украинского лидера пригласили в Крым с частным визитом в качестве туриста.

«И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить», - посоветовал глава Крыма.

«Лучше жевать, чем говорить». Зеленского пригласили в Крым как туриста

Со своей стороны, экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Зеленского «ошибкой» для Украины, высказав мнение, что тот «соревнуется» с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко по «степени бестолковости».

«Даже зайца можно научить спички поджигать, а этот (Зеленский – прим. НСН) за два года оказался абсолютно необучаемым. Как был уровень актера, так этот уровень и остался. К большому сожалению. В этом беда», - сказал Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Однако Зеленский на этом не остановился и буквально через пару дней призвал жителей Донбасса «искать себе место в России» По его словам, Донбасс «никогда не будет русской территорией», поэтому там не следует оставаться тем, кто хочет жить в России.

Бывший премьер-министр самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал эти слова Зеленского «словоблудием шута».

«Мне нечего ответить на словоблудие шута и клоуна. Поскольку реальной властью так называемый президент Зеленский не располагает, и при этом считает необходимым создавать видимость деятельности, то это отражается только в громких заявлениях достаточно агрессивного характера. Поскольку ничем кроме трепа эти заявления сами по себе не являются, то отвечать на них нет никакой необходимости. Жители Донбасса, так же как и я, отвечать ему не будут», - подчеркнул Бородай.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в национальном вопросе перешел «все красные линии».

«Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», - написала Захарова в Telegram.

По ее словам, вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну».

«Словоблудие шута». Бородай о призывах Зеленского уезжать из Донбасса в Россию

В феврале 2014 года после многомесячного Евромайдана на Украине произошла смена власти. Президент Украины Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Его преемником стал Александр Турчинов, исполнявший обязанности главы государства, а с июня - Петр Порошенко.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ДонбассКрымВладимир Зеленский
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