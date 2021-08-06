«Слезы, рапаны и красная линия». В Крыму напомнили Зеленскому о «катастрофе» 2014 года

Со своей стороны, экс-премьер Украины Николай Азаров назвал Зеленского «ошибкой» для Украины, высказав мнение, что тот «соревнуется» с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко по «степени бестолковости».

«Даже зайца можно научить спички поджигать, а этот (Зеленский – прим. НСН) за два года оказался абсолютно необучаемым. Как был уровень актера, так этот уровень и остался. К большому сожалению. В этом беда», - сказал Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Однако Зеленский на этом не остановился и буквально через пару дней призвал жителей Донбасса «искать себе место в России» По его словам, Донбасс «никогда не будет русской территорией», поэтому там не следует оставаться тем, кто хочет жить в России.

Бывший премьер-министр самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал эти слова Зеленского «словоблудием шута».

«Мне нечего ответить на словоблудие шута и клоуна. Поскольку реальной властью так называемый президент Зеленский не располагает, и при этом считает необходимым создавать видимость деятельности, то это отражается только в громких заявлениях достаточно агрессивного характера. Поскольку ничем кроме трепа эти заявления сами по себе не являются, то отвечать на них нет никакой необходимости. Жители Донбасса, так же как и я, отвечать ему не будут», - подчеркнул Бородай.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский в национальном вопросе перешел «все красные линии».

«Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», - написала Захарова в Telegram.

По ее словам, вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну».