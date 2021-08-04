«Лучше жевать, чем говорить». Зеленского пригласили в Крым как туриста
В Крыму сочли новые заявления Зеленского деградацией и «жалким зрелищем», а в Киеве назвали президента Украины «ошибкой».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет российским и признался в любви к полуострову, чем вызвал волну ироничных комментариев в Москве, Севастополе и Киеве.
Возвращение Крыма под контроль Украины является вопросом времени, сказал Зеленский в эфире телеканала «Дом».
«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут», – предположил украинский лидер, говоривший на русском языке.
Он пообещал, что Крым никогда не будет «русской территорией», заверил, что никто не может любить его так, как украинцы, а также рассказал, как отдыхал там в детстве и ел крымские рапаны.
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал интервью Зеленского «жалким зрелищем». По его мнению, это «набор глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят».
«Это даже пропагандой назвать невозможно. Непонятно, зачем так позориться. Как артист экс-комик, похоже, окончательно деградировал, а политиком так и не стал», - подчеркнул Аксенов в комментарии на своей странице «ВКонтакте»..
По его словам, Крым был, есть и будет российским, а жителей полуострова «тошнит» от так называемой «любви» Зеленского, которая выражается в блокадах, угрозах и попытках диверсий.
«И да – пошлите кто-нибудь Зеленскому крымских рапанов. Иногда лучше жевать, чем говорить», - посоветовал глава Крыма.
Со своей стороны, вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором Зеленский может посетить Крым.
«Если Зеленский и вправду так сильно скучает по Крыму и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином», - сказал Фикс РИА Новости.
При этом он отметил, что перед поездкой в Крым Зеленскому придется «публично отказаться от своих националистических замашек», признав выбор народа Крыма жить с Россией.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин высказал мнение, что «любовь» Зеленского к Крыму это на самом деле «геноцид».
«Бывают разные заявления, но это относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид», - написал Володин в Telegram.
Экс-премьер Украины Николай Азаров и вовсе назвал Зеленского «ошибкой»
«Послушайте его хоть две минуты не предвзято. Это страшная ошибка для Украины - и наша всеобщая ошибка», - сказал Азаров, высказав мнение, что Зеленский и предыдущий президент Украины Петр Порошенко «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».
Украинские политики летом стали все чаще заявлять о том, что Крым вернется под контроль Киева.
Так, новый глава МВД Украины Денис Монастырский 16 июля высказал намерение работать над «возвращением» Крыма и Донбасса. Через несколько дней экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в течение года «победить агрессора» и «вернуть Крым домой».
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эти заявления Порошенко «абсолютными фантазиями», которые никогда не сбудутся.
В начале августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть Крым», пригрозив России «камнями с неба».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко сказал в этой связи НСН, что украинские политики, делая заявления о возврате Крыма, сами в них не верят.
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