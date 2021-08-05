Захарова заявила, что Зеленский перешел все «красные линии»

«Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», - написала Захарова в Telegram.

По ее словам, вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну».

«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО», - добавила Захарова.

Она также высказала мнение, что Зеленский, «повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией», ведет дело к сдаче суверенитета Украины, к которой представитель МИД РФ приравняла возможное членство этой страны в ЕС и НАТО.

