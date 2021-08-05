Захарова заявила, что Зеленский перешел все «красные линии»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые высказывания президента Украины Владимира Зеленского по поводу Донбасса, заявила, что Киев перешел все «красные линии» в национальном вопросе.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а всем, кто хочет вхождения в состав России, предложил там и «искать себе место».
«Киевский режим перешёл все красные линии, отделяющие национальную политику от национализма. Финал будет печальным. История должна учить, иначе она повторяется. И как бы через пару лет Зеленскому "ради его детей и внуков" не предложили уехать те, кто посчитает, что в детстве он их объел, "кушая рапаны"», - написала Захарова в Telegram.
По ее словам, вместо того, чтобы объединять Украину и её многонациональный народ, Зеленский «кидает в людей камень раздора, добивая страну».
«Если тем, кто чувствует себя русскими, Зеленский предлагает уехать, то надо быть честным до конца и предложить аналогичное тем, кто рвётся в ЕС и НАТО», - добавила Захарова.
Она также высказала мнение, что Зеленский, «повторяя тезисы о борьбе с мифической оккупацией», ведет дело к сдаче суверенитета Украины, к которой представитель МИД РФ приравняла возможное членство этой страны в ЕС и НАТО.
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