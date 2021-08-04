Азаров: Даже зайца можно научить поджигать спички, а Зеленский необучаем
Бывший премьер-министр Украины объяснил, почему считает назначение Зеленского «страшной ошибкой».
Даже зайца можно научить поджигать спички, а Зеленский необучаем, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он охарактеризовал более чем двухлетний срок правления действующего главы Украины.
«Даже зайца можно научить спички поджигать, а этот (Зеленский – прим. НСН) за два года оказался абсолютно необучаемым. Как был уровень актера, так этот уровень и остался. К большому сожалению. В этом беда! На Украине достаточно авторитетных, опытных и знающих людей. Во всяком случае, гораздо более образованных и подготовленных людей, чем Зеленский. Просто система построена так, что надо этих людей отодвинуть, а выдвинуть на первый план марионеток: таких, как Зеленский, Порошенко и ему подобные», - заявил экс-премьер.
По его словам, ситуацию усугубляет то, что политические партии на Украине контролируются олигархами, из-за чего в стране есть сложности с формированием политической элиты.
«Политическая элита готовится всегда политическими партиями. По-другому не бывает. Кто-то же должен брать на себя функцию подготовки, обучению, стажировки, практики! К сожалению, у нас на Украине политические партии отсутствуют. Они фактически являются бизнес-проектами того или иного олигарха, той или иной финансово-промышленной группировки. Также и в данном случае – Зеленского выдвинула финансово-промышленная группировка [Игоря] Коломойского. Она его поддерживает, она его финансирует, она ему предоставляет медийные ресурсы. Все остальные политические структуры либо преследуются, либо сотрудничают. Поэтому они свои функции по подготовке политической элиты не выполняют», - отметил Азаров.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу NewsOne назвал украинского президента Зеленского «страшной ошибкой». «В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации?» — задался вопросом Азаров. Свою позицию в интервью украинскому телеканалу он не уточнил. Также он раскритиковал бывшего президента страны Петра Порошенко . По его словам, оба главы государства «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».
Владимир Зеленский является президентом Украины с мая 2019 года.
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