Азаров: Даже зайца можно научить поджигать спички, а Зеленский необучаем

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу NewsOne назвал украинского президента Зеленского «страшной ошибкой». «В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации?» — задался вопросом Азаров. Свою позицию в интервью украинскому телеканалу он не уточнил. Также он раскритиковал бывшего президента страны Петра Порошенко . По его словам, оба главы государства «соревнуются» друг с другом по «степени бестолковости».



Владимир Зеленский является президентом Украины с мая 2019 года.

