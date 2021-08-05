«Россия будет оплакивать свои решения»: Зеленский пригрозил Москве из-за Крыма

Россия «будет оплакивать» свои решения по поводу Крыма, считает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «Дом».

Зеленский: Украина не бросит людей в Донбассе

«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма. Почему я говорю сейчас "Крым", а не "Донбасс". У Донбасса не меньшая рана, даже больше, глубже - погибших намного больше, намного, тысячи людей. А потому что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально, может быть, на поколение, на два так друг к другу относятся», — рассказал Зеленский.

Кроме того, президент уверен, что «мы не должны говорить, что все русские ненавидят украинцев»: в России многие поддерживают Украину, и им стыдно за ситуацию с Крымом.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:КрымУкраинаВладимир Зеленский
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