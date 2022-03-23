«Как такое может прийти в голову?» В России напомнили основания для запуска ядерного оружия
С начала украинской спецоперации в России стали чаще звучать разговоры о ядерном оружии: на сей раз пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил условия, при которых оно может быть использовано.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN 22 марта.
«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», - заявил Песков на вопрос журналистки о возможности полного отказа России от ядерного оружия.
Тема ядерного оружия регулярно всплывает в нарративах российской власти с начала обострения украинского конфликта. Президент Владимир Путин 5 марта напомнил, что Россия не может пройти мимо заявлений о том, что Киев хочет приобрести ядерное оружие.
«Поставят комплексы под контроль, и с этой самой секунды судьба России будет совсем иная.<…> Будут держать нас на ядерной мушке, и всё», - отметил президент.
При этом для российских властей очевидным приоритетом является безъядерный статус Украины. О том, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил в интервью телеканалу Al-Jazeera еще 2 марта.
Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. В связи с этим РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить появления у Киева ядерной мощи. Тогда же министр заявил, что ядерное оружие США пора «вернуть домой».
«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России», — указал министр.
Лавров также обвинил западные страны в педалировании темы ядерной угрозы. По его словам, лидеры этих государств вынашивают планы насчет ядерной войны, они показательно говорят о наличии такого рода вооружений.
Несмотря на обмен упреками с Западом, в России подчеркивают, что ядерное оружие может быть использовано лишь в самых крайних случаях. Так, 10 марта глава российского МИД заявил, что не верит в возможность ядерной войны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Украины и Турции.
Тогда Лавров напомнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о том, что конфликт между НАТО и Россией «не исключен», и осудил слова своей коллеги. Он также не поддержал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
«Как такое в голову может прийти? Напомню, что господин Столтенберг, который, по-моему, как-то слишком самостоятельно, не согласовывая свои заявления со всеми членами НАТО, как положено, заявлял, что, если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов альянса», - заявил Лавров.
Бывший президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что американский лидер Джо Байден опасается российского ядерного оружия, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины. Трамп обвинил Байдена в отсутствие уважения к Америке со стороны других стран, что, по его словам, может стать причиной начала Третьей мировой войны. Экс-президент также не исключил, что при переходе на полномасштабные боевые действия есть вероятность использования ядерного потенциала РФ.
«Да, шанс Третьей мировой войны существует, и это потому, что нашу страну больше не уважают. Да, вы должны бояться ядерной войны, потому что Америкой руководят некомпетентные люди. Думаю, это серьезная угроза», - заявил Трамп во время выступления в подкасте Full Send Podcast.
О том, что НАТО боится российского ядерного удара, а потому не примет решение о введении бесполетной зоны над Украиной, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.
«Введение бесполетной зоны над Украиной должно обеспечиваться средствами противовоздушной и противоракетной обороны, а также фронтовой авиацией. Это означает объявление войны России, нападение на российские войска и российскую авиацию. НАТО на это не пойдет, потому что в ответ сразу же с высокой степенью вероятности может последовать удар тактическим ядерным оружием», - сказал Прохватилов.
О возврате ядерной угрозы заявлял и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. По его словам, ядерный конфликт в мире снова стал реальной угрозой.
«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного», – подчеркнул Гутерриш.
Ранее Путин приказал привести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Этот приказ был вынесен 27 февраля, на следующий день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления РВСН, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
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