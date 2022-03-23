«Как такое может прийти в голову?» В России напомнили основания для запуска ядерного оружия

Тема ядерного оружия регулярно всплывает в нарративах российской власти с начала обострения украинского конфликта. Президент Владимир Путин 5 марта напомнил, что Россия не может пройти мимо заявлений о том, что Киев хочет приобрести ядерное оружие.

«Поставят комплексы под контроль, и с этой самой секунды судьба России будет совсем иная.<…> Будут держать нас на ядерной мушке, и всё», - отметил президент.



При этом для российских властей очевидным приоритетом является безъядерный статус Украины. О том, что Россия не позволит Украине получить ядерное оружие, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил в интервью телеканалу Al-Jazeera еще 2 марта.

Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия. В связи с этим РФ предпринимает все меры, чтобы не допустить появления у Киева ядерной мощи. Тогда же министр заявил, что ядерное оружие США пора «вернуть домой».

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России», — указал министр.

Лавров также обвинил западные страны в педалировании темы ядерной угрозы. По его словам, лидеры этих государств вынашивают планы насчет ядерной войны, они показательно говорят о наличии такого рода вооружений.

Несмотря на обмен упреками с Западом, в России подчеркивают, что ядерное оружие может быть использовано лишь в самых крайних случаях. Так, 10 марта глава российского МИД заявил, что не верит в возможность ядерной войны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после переговоров со своими коллегами из Украины и Турции.



Тогда Лавров напомнил, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о том, что конфликт между НАТО и Россией «не исключен», и осудил слова своей коллеги. Он также не поддержал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Как такое в голову может прийти? Напомню, что господин Столтенберг, который, по-моему, как-то слишком самостоятельно, не согласовывая свои заявления со всеми членами НАТО, как положено, заявлял, что, если НАТО захочет, ядерное оружие будет размещено на территории восточноевропейских членов альянса», - заявил Лавров.

Бывший президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что американский лидер Джо Байден опасается российского ядерного оружия, поэтому избегает нападения на нее в ситуации вокруг Украины. Трамп обвинил Байдена в отсутствие уважения к Америке со стороны других стран, что, по его словам, может стать причиной начала Третьей мировой войны. Экс-президент также не исключил, что при переходе на полномасштабные боевые действия есть вероятность использования ядерного потенциала РФ.