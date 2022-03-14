Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что перспектива ядерного конфликта в мире стала возможной. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН сообщили, что свои дома на Украине покинули более 5 млн человек

Генсек заявил, что сейчас должна быть сохранена безопасность ядерных объектов.

«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного», – подчеркнул Гутерриш.

Кроме того, генсек отметил, что ООН выделит $40 млн из специального фонда для оказания гуманитарной помощи мирным жителям Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ООНЯдерная Программа
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