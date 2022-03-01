Лавров призвал «вернуть домой» ядерное оружие США

Ядерное оружие США пора «вернуть домой», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на конференции по разоружению. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит РИА Новости.

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Лавров подчеркнул, что для России неприемлемо нахождение американского ядерного оружия в Европе.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России», — указал министр.

Лавров добавил, что американское ядерное оружие следует вернуть в США, а связанную с ним европейскую инфраструктуру — ликвидировать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеСергей Лавров
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