Лавров призвал «вернуть домой» ядерное оружие США

Лавров подчеркнул, что для России неприемлемо нахождение американского ядерного оружия в Европе.

«Для нас неприемлемо, что вразрез с основополагающими положениями Договора о нераспространении ядерного оружия на территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика "совместных ядерных миссий" с участием неядерных стран НАТО. В их рамках отрабатываются сценарии применения ядерного оружия по России», — указал министр.

Лавров добавил, что американское ядерное оружие следует вернуть в США, а связанную с ним европейскую инфраструктуру — ликвидировать.

