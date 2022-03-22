Заказчики - «всё»: Роскосмос поставил OneWeb невыполнимое условие
Глава Института космической политики Иван Моисеев удивлен: OneWeb не могла дать гарантий отказа от военного использования связи ради запуска спутников с Байконура.
Требование Роскосмоса к OneWeb было невыполнимо - и похоже, британская компания оказалась одним из последних иностранных заказчиков российской госкорпорации, предположил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Роскосмос в начале марта отказался запускать с космодрома в Байконуре спутники связи британской компании OneWeb. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить Великобританию из проекта. При этом OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX.
«Уже всё, уже нет заказчиков. Их было очень мало, а в последние месяцы они все ушли. Причем прерываются не только коммерческие контракты, но и научные работы. Осталась только МКС, остальное все разорвано. Так что репутация тут никак не пострадает, потому что она хуже уже быть не может», - рассказал специалист.
При этом мотивацию к разрыву контрактов с Британией глава института космической политики счел странной.
«Любой спутник связи – а это спутник связи – может быть использован военными. Никакой гарантии, что он не будет использован, дать невозможно. Если захочется, то любой военный может поручить гражданскому провайдеру установить связь и пользоваться ей. Так обычно и делается – провайдер гражданский, а используется военными. Тут вопрос такой, нельзя дать гарантий о том, что связь не будет использоваться в военных целях. Можно только, наоборот, дать гарантии, что она обязательно будет использоваться в военных целях. Связь – она и есть связь, та же телефонная. Разве военным нельзя пользоваться телефоном? Так же военным нельзя запретить пользоваться спутниковой связью, тем более она им нужнее, как правило, чем гражданским. Эта привязка к военному использованию систем связи – это как с ножиком. Ножиком можно колбасу нарезать, а можно человека убить. То же и со связью. Это никак нельзя ограничить, изменить», - подвел итог Моисеев.
В пятницу, 18 марта, с космодрома Байконур к МКС стартовала ракета-носитель с кораблём «С. П. Королев» («Союз МС-21»). Она доставила на Международную космическую станцию российский экипаж с космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, сообщили в Центре управления полётами.
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