Заказчики - «всё»: Роскосмос поставил OneWeb невыполнимое условие

Требование Роскосмоса к OneWeb было невыполнимо - и похоже, британская компания оказалась одним из последних иностранных заказчиков российской госкорпорации, предположил руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Роскосмос в начале марта отказался запускать с космодрома в Байконуре спутники связи британской компании OneWeb. По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, партнеры отказались предоставлять юридические гарантии неприменения аппаратов в военных целях и выводить Великобританию из проекта. При этом OneWeb после отказа Роскосмоса от сотрудничества с ней заключила соглашение с американской компанией SpaceX.

«Уже всё, уже нет заказчиков. Их было очень мало, а в последние месяцы они все ушли. Причем прерываются не только коммерческие контракты, но и научные работы. Осталась только МКС, остальное все разорвано. Так что репутация тут никак не пострадает, потому что она хуже уже быть не может», - рассказал специалист.