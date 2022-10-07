«Сигнал из Госдепа»: В Совфеде объяснили заявления Зеленского о «превентивном ударе»
По словам председателя комитета по международным делам Андрея Климова, ядерная повестка сейчас выгодна США.
Президент Украины Владимир Зеленский специально нагнетает обстановку из-за возможного применения ядерного оружия со стороны России - он делает это по сигналу США, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил в эфире НСН.
Заявление Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России вызвало шквал негодования в Москве. СМИ посчитали, что в словах украинского президента есть призывы к применению ядерного оружия, в Кремле поспешили ответить на подобные угрозы. Климов увидел в этой ситуации отсылки к позиции США.
«Чем меньше мы обращаем внимания на эту марионетку, тем им хуже, а нам лучше. Это я сейчас по поводу серьезной официальной реакции. Но не замечать этого невозможно. Как вы знаете, Министерство иностранных дел уже отреагировало. Я согласен с тем, что такого рода заявления со стороны этого актера, исполняющего роль президента Украины, явно исходят из Госдепа, потому что они дополняют слова президента США Байдена о том, что Европу может ждать ядерная война», - сказал Климов.
По его словам, в информационном поле неслучайно акцентируют внимание на том, что Россия якобы может применить ядерное оружие – такая позиция выгодна США, Москве не нужно реагировать на подобные провокации.
«Мы должны говорить там, где это уместно, что Россия ни в коем случае не рассматривает таких сценариев, потому что у нас есть доктрина, где все написано. Но там ведь искусственно поддерживают в информационном пространстве эту тему. И это все делается как раз для искусственного поддержания темы. Зеленский не просто так выбрал Австралию, потому что Австралия – это желание создавать свой ядерный подводный флот к 2041, это очевидное подчеркивание темы Тихоокеанского пространства под контролем США. Недавно было заявление, что НАТО или подобие НАТО сейчас создается в этом регионе. Они еще тащат туда ядерную повестку», - объяснил собеседник НСН.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир столкнулся с прямой угрозой применения ядерного оружия впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году. Он уточнил, что это возможно в случае, если ситуация «действительно продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается» на данный момент.
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