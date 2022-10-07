«Сигнал из Госдепа»: В Совфеде объяснили заявления Зеленского о «превентивном ударе»

Заявление Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России вызвало шквал негодования в Москве. СМИ посчитали, что в словах украинского президента есть призывы к применению ядерного оружия, в Кремле поспешили ответить на подобные угрозы. Климов увидел в этой ситуации отсылки к позиции США.

«Чем меньше мы обращаем внимания на эту марионетку, тем им хуже, а нам лучше. Это я сейчас по поводу серьезной официальной реакции. Но не замечать этого невозможно. Как вы знаете, Министерство иностранных дел уже отреагировало. Я согласен с тем, что такого рода заявления со стороны этого актера, исполняющего роль президента Украины, явно исходят из Госдепа, потому что они дополняют слова президента США Байдена о том, что Европу может ждать ядерная война», - сказал Климов.

По его словам, в информационном поле неслучайно акцентируют внимание на том, что Россия якобы может применить ядерное оружие – такая позиция выгодна США, Москве не нужно реагировать на подобные провокации.