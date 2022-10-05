«Опасная черта»: США приближают «ядерный апокалипсис» поставками смертоносного оружия Киеву
Россия воспринимает поставки Вашингтона тяжелого вооружения Киеву как непосредственную угрозу стратегическим интересам страны, на фоне чего эксперты предупреждают о риске прямого военного столкновения России и НАТО.
Решение Белого дома продолжить накачку Украины тяжелым вооружением закрепляет США в статусе участника конфликта, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — говорится в его комментарии.
Ранее он также заявил, что власти Соединенных Штатов в случае с Украиной «испытывают Россию на прочность» и подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав, открыто наращивая поставки Киеву смертоносных вооружений.
Накануне президент США Джо Байден объявил о новом пакете американской военной помощи Украине на 625 миллионов долларов, включая четыре комплекса HIMARS, 32 артиллерийских орудия и 200 бронированных машин.
Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS позволяют Вооруженным силам Украины поражать цели, в том числе в Крыму.
«Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя», — заявила Купер. Она в очередной раз изложила позицию Вашингтона, согласно которой Крым якобы является украинской территорией.
Представителя Минобороны США также спросили о возможности передачи Украине оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS (Army Tactical Missile System). В ответ она сказала, что Вашингтон «оценивает, каковы потребности на поле боя» при предоставлении вооружений Киеву.
Также власти Соединенных Штатов выразили готовность ежемесячно направлять Украине помощь в размере $1,5 млрд на протяжении всего конфликта. По данным агентства Bloomberg, администрация главы государства Джо Байдена рекомендовала странам Европейского союза тоже нарастить объемы помощи Киеву. Ряд европейских дипломатов уведомили, что от ЕС будут ждать такие же суммы помощи.
О том, что американские поставки вооружений Украине приближают ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО заявил и заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», - цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы и именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о «скорой победе».
На фоне поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Несмотря на то, что в альянсе уже заявили о невозможности принять такое решение, эксперты предрекают эскалацию конфликта.
Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявил, что подобное решение приведет к большой войне с Россией.
«Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно. Политические ресурсы и возможности США исчерпаны. Они решили пожертвовать Европой. Превратили Украину в военную базу и развязали войну против нас, объявив Россию врагом номер один. Обсуждают на полном серьезе ядерное оружие, но говорят об этом те, кто никогда не имел его», - сказал Зюганов.
На фоне повышенного внимания к возможному противостоянию России и НАТО, а также «ядерному вопросу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал в понедельник на ядерную доктрину РФ, отвергнув возможность «иных соображений» на этот счет.
При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что даже в случае ядерного удара России по Украине, НАТО не станет «прямо вмешиваться в конфликт».
«Погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте», - выразил уверенность Дмитрий Анатольевич.
Со своей стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поспешил предупредить в этой связи о возможных последствиях для России.
«Мы сообщили президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет иметь последствия для России и, разумеется, изменит природу конфликта на Украине», - сказал он 2 октября в эфире телеканала NBC.
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