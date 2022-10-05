«Опасная черта»: США приближают «ядерный апокалипсис» поставками смертоносного оружия Киеву

«США наращивают накачку Украины вооружением, предоставляют ее военным развединформацию, обеспечивают прямое участие своих боевиков и советников в конфликте, что не только затягивает боевые действия и ведет к новым жертвам, но и приближает ситуацию к опасной черте прямого военного столкновения России и НАТО», - цитирует дипломата ТАСС.

По его словам, лишь на военные нужды Вашингтоном выделяются Киеву огромные суммы и именно политики в странах Запада запретили Киеву продолжать мирные переговоры и внушили мысль о «скорой победе».

На фоне поддержки Запада президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Несмотря на то, что в альянсе уже заявили о невозможности принять такое решение, эксперты предрекают эскалацию конфликта.

Так лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с НСН заявил, что подобное решение приведет к большой войне с Россией.

«Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно. Политические ресурсы и возможности США исчерпаны. Они решили пожертвовать Европой. Превратили Украину в военную базу и развязали войну против нас, объявив Россию врагом номер один. Обсуждают на полном серьезе ядерное оружие, но говорят об этом те, кто никогда не имел его», - сказал Зюганов.



На фоне повышенного внимания к возможному противостоянию России и НАТО, а также «ядерному вопросу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал в понедельник на ядерную доктрину РФ, отвергнув возможность «иных соображений» на этот счет.