«Идиот, монстр, марионетка!» Россию возмутили призывы Зеленского к «превентивным» ударам

Резонансное заявление Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России вызвало шквал негодования в Москве. СМИ увидели в словах украинского президента призывы к применению ядерного оружия, в Кремле поспешили ответить на подобные угрозы.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», - сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского означают призыв к началу мировой войны.

«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза», - призвал Песков.

По словам Пескова, Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, и поэтому несут ответственность за слова президента Украины.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в «разжигании ядерной войны».

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.