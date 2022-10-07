«Идиот, монстр, марионетка!» Россию возмутили призывы Зеленского к «превентивным» ударам
Заявление Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России восприняли как призывы к применению ядерного оружия. Несмотря на то, что в офисе украинского лидера опровергли подобный контекст, в Москве успели порассуждать об «уничтожении планеты».
Резонансное заявление Владимира Зеленского о «превентивных ударах» по России вызвало шквал негодования в Москве. СМИ увидели в словах украинского президента призывы к применению ядерного оружия, в Кремле поспешили ответить на подобные угрозы.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: "Ах, ты так, ну, вот держи от нас! Пересмотреть использование своего давления. Вот, что должно делать НАТО: пересмотреть порядок использования», - сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского означают призыв к началу мировой войны.
«Это то заявление президента Зеленского, на которое должны обратить внимание все страны мира. Особенно на это заявление Зеленского должны обратить внимание США, Великобритания, страны Евросоюза», - призвал Песков.
По словам Пескова, Вашингтон и Лондон фактически руководят деятельностью Киева, и поэтому несут ответственность за слова президента Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Запад в «разжигании ядерной войны».
«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», - написала Захарова в своём Telegram-канале.
Не оставил без внимания привычную для себя ядерную тематику и Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», — написал Медведев о Зеленском в Telegram-канале.
С похожей риторикой выступил и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки», - написал он.
Прервать череду обвинений российской стороны в эскалации конфликта решил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, который заявил, что Зеленский не призывал к применению ядерного оружия против России.
По его словам, президент Украины говорил о времени до 24 февраля. Тогда, как считает Зеленский, нужно было использовать превентивные меры, чтобы предостеречь РФ от использования ядерного оружия.
В ООН также прокомментировали слова украинского президента. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что позиция ООН о неприемлемости, в том числе дискуссии о ядерном конфликте остается прежней.
На фоне повышенного внимания всего мира к ядерному вопросу выступил и президент США Джо Байден. Он предупредил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с угрозой применения ядерного оружия.
Байден заявил, что «довольно хорошо» знает президента России Владимира Путина. «Он не шутит, когда говорит о потенциальном использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия», — считает президент США.
Также в администрации президента США заявили, что не планируют размещать ядерное оружие в странах, которые присоединились к НАТО после 1997 года. С таким сообщением выступил глава пресс-службы Госдепа после слов президента Польши Анджея Дуды о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН заявил, что за словами польского лидера стоит риск угрозы существования жизни на Земле и призвал Россию укреплять свои вооруженные силы, чтобы не допустить подобных провокаций.
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