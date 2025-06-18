Военные Ирана ударили по авиабазам Израиля

Вооруженные силы Ирана атаковали авиационные базы на территории Израиля, сообщает агентство FARS.

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Масштабные ракетные операции проведены в ходе новой волны атак. Также иранские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили в небе 28 израильских целей.

Ранее глава генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави в эфире государственного телевидения обратился с призывом к жителям Тель-Авива и Хайфы покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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