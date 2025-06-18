СМИ: Канье Уэст сменил имя

Это произошло из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных с его бизнесом документах.

Сам рэпер настаивает на том, чтобы его называли исключительно Йе, однако в музыкальной индустрии к нему до сих пор обращаются с использованием данного ему при рождении имени.

Ранее Канье Уэст выпустил песню о расставании с женой Бьянкой Цензори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

