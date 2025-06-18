СМИ: Канье Уэст сменил имя
18 июня 202502:01
Известный американский рэпер Канье Уэст сменил имя на Йе Йе, сообщает Page Six.
Это произошло из-за бюрократической формальности, требовавшей от него обязательно указать и имя, и фамилию в связанных с его бизнесом документах.
Сам рэпер настаивает на том, чтобы его называли исключительно Йе, однако в музыкальной индустрии к нему до сих пор обращаются с использованием данного ему при рождении имени.
Ранее Канье Уэст выпустил песню о расставании с женой Бьянкой Цензори, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru