«Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии

По его словам, ели гибель скота продолжится, то «жрать будет нечего». Глава государства оценил ситуацию в сельском хозяйстве страны как «бардак».

Лукашенко отметил, что одной из причин проблемы стала дисциплина: людей надо заставлять работать. При этом, если дисциплину чуть ослабить, все разрушится и упадет.

Ранее Лукашенко рассказал, что дефицит картошки в Белоруссии носил искусственный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

