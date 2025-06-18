«Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии

Белоруссии грозит голод, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.

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По его словам, ели гибель скота продолжится, то «жрать будет нечего». Глава государства оценил ситуацию в сельском хозяйстве страны как «бардак».

Лукашенко отметил, что одной из причин проблемы стала дисциплина: людей надо заставлять работать. При этом, если дисциплину чуть ослабить, все разрушится и упадет.

Ранее Лукашенко рассказал, что дефицит картошки в Белоруссии носил искусственный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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