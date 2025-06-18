«Жрать будет нечего»: Лукашенко предупредил о голоде в Белоруссии
18 июня 202500:16
Белоруссии грозит голод, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.
По его словам, ели гибель скота продолжится, то «жрать будет нечего». Глава государства оценил ситуацию в сельском хозяйстве страны как «бардак».
Лукашенко отметил, что одной из причин проблемы стала дисциплина: людей надо заставлять работать. При этом, если дисциплину чуть ослабить, все разрушится и упадет.
Ранее Лукашенко рассказал, что дефицит картошки в Белоруссии носил искусственный характер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru