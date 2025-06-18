Военные Израиля забрали пикап у жены Макаревича
18 июня 202501:37
Военные Израиля забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) Эйнат Кляйн.
Об этом она заявила в соцсетях. По словам женщины, автомобиль забрали для военных нужд по экстренной повестке.
Ранее стало известно, что Макаревич намерен возродить кулинарное шоу программы «Смак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru