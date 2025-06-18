Военные Израиля забрали пикап у жены Макаревича

Военные Израиля забрали пикап Mitsubishi L200 у жены музыканта Андрея Макаревича (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) Эйнат Кляйн.

Макаревич объяснил отказ донатить ВСУ

Об этом она заявила в соцсетях. По словам женщины, автомобиль забрали для военных нужд по экстренной повестке.

Ранее стало известно, что Макаревич намерен возродить кулинарное шоу программы «Смак», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/einat.klein2
ТЕГИ:МузыкантыИзраильАндрей Макаревич

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