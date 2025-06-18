СМИ: Агентов «Моссада» задержали к югу от Тегерана

Иранские службы безопасности задержали в пригороде Тегерана группу террористов, работающих на израильскую разведку «Моссад», сообщает Tasnim.

В Иране задержали еще двух агентов «Моссада» с беспилотниками и пусковой установкой

Они перевозили большое количество взрывчатки и боевые дроны. В автомобили также нашли передовое коммуникационное оборудование и системы дистанционного управления.

Агенты намеревались использовать оборудование для проведения масштабных диверсионных и подрывных мероприятий с использованием в густонаселенных районах.

Ранее в Иране обнаружили мастерскую «Моссада» по сборке дронов-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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