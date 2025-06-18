Госдума приняла закон об изменении крайнего срока оплаты услуг ЖКХ

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий изменение крайнего срока оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства с 10 на 15 число месяца, сообщается на сайте Думы.

Назван способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Мера вступит в силу 1 марта 2026 года. В документе говорится, что внесение платы за услуги ЖКХ предлагается осуществлять до 15 числа месяца, который следует за истёкшим. Депутаты считают, что инициатива позволит избежать начисления пени за несвоевременные платежи.

Ранее стало известно, что в России плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет с 1 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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