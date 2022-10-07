Лавров ответил на призыв Зеленского к превентивному удару по РФ

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России подтверждает исходящие от Киева угрозы и обоснованность проведения специальной военной операции. С таким комментарием выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД предостерёг Вашингтон от дальнейшего вовлечения в качестве стороны конфликта на Украине.

Владимир Зеленский в четверг, 6 октября заявил, что НАТО должно нанести превентивный удар с целью «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Этот призыв он озвучил в ходе выступления по видеосвязи в аналитическом центре Австралии.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в офисе президента Украины поспешили смягчить риторику. Там уточнили, что Зеленский имел в виду не ядерный, а превентивный удар конвенциональным оружием - в период до 24 февраля.

