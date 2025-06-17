Канада ввела санкции против родственников Ельцина и Путина

Канада расширила санкционные списки, включив в них близких родственников российских политиков. В перечень попали дочь бывшего президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев. Эти данные опубликованы на официальном сайте правительства Канады.

Также под санкции попала бывшая жена президента Владимира Путина Людмила Александровна Очеретная, которая состояла с ним в браке с 1983 по 2013 год, а также ее нынешний супруг Артур Очеретный.