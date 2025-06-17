Канада ввела санкции против родственников Ельцина и Путина

Канада расширила санкционные списки, включив в них близких родственников российских политиков. В перечень попали дочь бывшего президента Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее третий муж Валентин Юмашев. Эти данные опубликованы на официальном сайте правительства Канады.

Также под санкции попала бывшая жена президента Владимира Путина Людмила Александровна Очеретная, которая состояла с ним в браке с 1983 по 2013 год, а также ее нынешний супруг Артур Очеретный.

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Их имена также внесены в официальный список ограничительных мер.

Помимо этого, канадские власти включили в санкционные списки дальних родственников Путина — Михаила Путина и Михаила Шеломова, передает «Радиоточка НСН».

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