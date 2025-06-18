Макрон: ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России

Европейский союз подготовил беспрецедентные санкции в отношении России, сообщил журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.

Экономист назвал тяжелыми потери ЕС из-за антироссийских санкций

По его словам, американский лидер Дональд Трамп поддержал их, «но не хотел действовать в одиночку». Как считает глава Франции, для США необходимо решить конфликт на Украине.

Ранее Канада ввела санкции против родственников Ельцина и Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СанкцииСШАЕвросоюзФранцияЭммануэль Макрон

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