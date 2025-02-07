Шпионаж и рознь? Отношения Азербайджана и России обостряются на фоне катастрофы AZAL
Азербайджан ждет соответствующих мер от РФ в связи с нотой о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Между тем президент Ильхам Алиев выделил $1 млн для оказания гуманитарной помощи Украине.
Азербайджан ждет соответствующих мер от России в связи с нотой о прекращении деятельности Русского дома в Баку, заявил пресс-секретарь МИД республики Айхан Гаджизаде. Он отметил, что представительство Россотрудничества якобы совершило серьезные нарушения законодательства Азербайджана, а также не получило правильной регистрации в качестве юрлица.
«Исходя из решения азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского дома в Баку, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении», - сказал официальный представитель МИД.
ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РУССКИЙ ДОМ
В четверг, 6 февраля, Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил в эфире телеканала «Россия-24», что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в азербайджанской столице. Она выразила надежду, что ситуация с регистрацией Русского дома в Баку будет решена в положительном ключе.
Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с НСН заявил, что в ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане российской стороне следует внимательнее наблюдать за выходцами из этой закавказской республики на территории РФ.
«Руководству России стоило бы адекватно ответить, ведь у нас столько организованных преступных группировок в виде различных так называемых землячеств, которые ведут себя точно не по-дружески и не по-братски. Возможно, это будет поводом для более пристального внимания к их деятельности, потому что оно давно заслуживает внимания. Возможно исключительно из дружественных соображений и настроя на это не хватало времени раньше. В принципе деятельность выходцев из этой Закавказской республики не всегда вызывает восторг у жителей России, иногда очень сильно огорчает. Точно есть поводы для пересмотра гуманитарной сферы», - сказал он.
Все началось с репортажа телеканала Baku.tv, в котором Русский дом бездоказательно обвинили в «шпионаже и разжигании межэтнической розни». Репортаж стал поводом для вызова посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в МИД РФ. МИД Азербайджана позднее также вызвал российского посла Михаила Евдокимова, которому предъявили претензии о публикациях в российской прессе о расследовании крушения самолета AZAL под Актау. Примеры публикаций приведены не были.
При этом в МИД Азербайджана отметили, что информация о Русском доме в местной прессе является неофициальной позицией.
В Баку вместе с прекращением работы Россотрудничества предприняли еще ряд шагов, которые негативно повлияют на отношения с Москвой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил министерству энергетики страны $1 млн для оказания гуманитарной помощи Украине в виде электрооборудования.
Кроме того, Апелляционный суд в Баку изменил меру пресечения с ареста на надзор полиции для разыскиваемой в России бывшей судьи Елены Хахалевой, которую обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве. Недавно ее задержали в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Теперь встает вопрос, собираются ли азербайджанские власти экстрадировать Хахалеву в РФ.
Одновременно с этим продолжается суд против русского гражданина Азербайджана Ивана Светличного, которого обвиняют в госизмене, предположительно, из-за связей с Русским домом.
«Очевидно, что в Баку и дальше будут искать поводы для точечного обострения отношений с Россией. Крушение самолета AZAL стало лишь поводом для усиления скрытых ранее тенденций», - пишет Telegram-канал «Рыбарь».
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ АВИАКАТАСТРОФЕ
Росавиация 5 февраля прокомментировала опубликованный Минтрансом Казахстана предварительный отчет по расследованию крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). В российском ведомстве заявили, что он носит предварительный характер и не содержит выводов о причинах крушения.
Как отметила Росавиация, расшифровка переговоров с авиадиспетчером подтверждает, что пилоты самолета сами приняли решение уводить борт в Актау, несмотря на предложенные альтернативы - Минеральные Воды и Махачкалу. Отчет также подтверждает, что на самолете имеются повреждения, которые были получены в результате внешнего воздействия.
При этом, как отметила Росавиация, в документе не отражено, что казахская сторона идентифицировала находившиеся на борту посторонние предметы, а у РФ такой возможности не было, потому что ей не передали такие элементы для экспертизы. Сообщается, что информация о взрыве кислородного баллона и попадании в самолет птиц исходила от экипажа Embraer и именно пилоты сообщили об этом российским диспетчерам.
В Кремле сочли невозможным комментировать предварительный отчет казахстанского Минтранса. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что соответствующие российские ведомства с должным вниманием будут его изучать.
Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря прошлого года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе семь россиян.
Президент РФ Владимир Путин ранее выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения самолета и выразил уверенность, что по факту произошедшего будет проведено тщательное расследование, передает «Радиоточка НСН».
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