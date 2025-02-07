Шпионаж и рознь? Отношения Азербайджана и России обостряются на фоне катастрофы AZAL

ОБОСТРЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ И РУССКИЙ ДОМ

В четверг, 6 февраля, Азербайджан направил России ноту с требованием прекратить деятельность Русского дома в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и серьезные нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил в эфире телеканала «Россия-24», что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова выполнить требования Баку, касающиеся регистрации Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в азербайджанской столице. Она выразила надежду, что ситуация с регистрацией Русского дома в Баку будет решена в положительном ключе.

Ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с НСН заявил, что в ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане российской стороне следует внимательнее наблюдать за выходцами из этой закавказской республики на территории РФ.

«Руководству России стоило бы адекватно ответить, ведь у нас столько организованных преступных группировок в виде различных так называемых землячеств, которые ведут себя точно не по-дружески и не по-братски. Возможно, это будет поводом для более пристального внимания к их деятельности, потому что оно давно заслуживает внимания. Возможно исключительно из дружественных соображений и настроя на это не хватало времени раньше. В принципе деятельность выходцев из этой Закавказской республики не всегда вызывает восторг у жителей России, иногда очень сильно огорчает. Точно есть поводы для пересмотра гуманитарной сферы», - сказал он.

Все началось с репортажа телеканала Baku.tv, в котором Русский дом бездоказательно обвинили в «шпионаже и разжигании межэтнической розни». Репортаж стал поводом для вызова посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в МИД РФ. МИД Азербайджана позднее также вызвал российского посла Михаила Евдокимова, которому предъявили претензии о публикациях в российской прессе о расследовании крушения самолета AZAL под Актау. Примеры публикаций приведены не были.

При этом в МИД Азербайджана отметили, что информация о Русском доме в местной прессе является неофициальной позицией.