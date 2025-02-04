AZAL Embraer 190 перед крушением под Актау хаотично менял курс
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря под Актау, перед аварией резко менял высоту и траекторию полета. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства транспорта Казахстана.
В документе уточняется, что около 11:21 воздушное судно начало хаотично набирать и снижать высоту. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.
На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
По информации посольства РФ, среди выживших девять россиян. Всего, согласно спискам, на борту находились 16 граждан России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru