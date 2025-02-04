AZAL Embraer 190 перед крушением под Актау хаотично менял курс

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение 25 декабря под Актау, перед аварией резко менял высоту и траекторию полета. Об этом говорится в предварительном отчете Министерства транспорта Казахстана.

В документе уточняется, что около 11:21 воздушное судно начало хаотично набирать и снижать высоту. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.