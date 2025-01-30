Украина готова обсудить транзит азербайджанского газа в Европу
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что под давлением, оказанным на президента Украины Владимира Зеленского, Киев начал рассматривать возможность транзита азербайджанского газа в Европу. Фицо отметил, что эти изменения произошли после серьезных усилий с его стороны.
Фицо предупредил, что если переговоры не приведут к результатам, Словакия может принять меры, включая прекращение поставок гуманитарной помощи и энергоснабжения в Украину. Он также угрожал применением вето в рамках ЕС по вопросам помощи Украине.
Словакия ранее заявляла, что готова восстановить транзит газа через Украину, но только при условии компенсации убытков, которые составляют около 500 миллионов евро ежегодно.
Также Словакия потеряет 1 миллиард евро из-за роста цен на газ, а ЕС понесет убытки на сумму около 70 миллиардов евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru