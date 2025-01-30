Украина готова обсудить транзит азербайджанского газа в Европу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что под давлением, оказанным на президента Украины Владимира Зеленского, Киев начал рассматривать возможность транзита азербайджанского газа в Европу. Фицо отметил, что эти изменения произошли после серьезных усилий с его стороны.

Фицо предупредил, что если переговоры не приведут к результатам, Словакия может принять меры, включая прекращение поставок гуманитарной помощи и энергоснабжения в Украину. Он также угрожал применением вето в рамках ЕС по вопросам помощи Украине.