Украина готова обсудить транзит азербайджанского газа в Европу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что под давлением, оказанным на президента Украины Владимира Зеленского, Киев начал рассматривать возможность транзита азербайджанского газа в Европу. Фицо отметил, что эти изменения произошли после серьезных усилий с его стороны.

Фицо предупредил, что если переговоры не приведут к результатам, Словакия может принять меры, включая прекращение поставок гуманитарной помощи и энергоснабжения в Украину. Он также угрожал применением вето в рамках ЕС по вопросам помощи Украине.

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Словакия ранее заявляла, что готова восстановить транзит газа через Украину, но только при условии компенсации убытков, которые составляют около 500 миллионов евро ежегодно.

Также Словакия потеряет 1 миллиард евро из-за роста цен на газ, а ЕС понесет убытки на сумму около 70 миллиардов евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
ТЕГИ:ЕвропаАзербайджанГаз

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