Азербайджан объявил о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и USAID
Власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, так как «не намерены терпеть внешнее вмешательство во внутренние дела республики». Об этом сообщает издание Report.
Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил, что МИД Азербайджана действительно призвал прекратить работу Русского дома в Баку, объяснив своё требование отсутствием регистрации в качестве юрлица.
«И посольство РФ, и наше представительство, и МИД, многократно все эти годы обращалось к минюсту и МИД Азербайджана с просьбой помочь в регистрации... все наши призывы оставались без ответа», - сказал он.
Примаков добавил, что «Россотрудничество» должно в течение полутора месяцев покинуть арендуемое им в Баку помещение, так как владелец решил срочно его продать. При этом собственник другого помещения, с которым велись переговоры, пока «взял паузу».
Ранее замглавы «Россотрудничества» Кирилл Богомолов заявил, что Россия в 2025-2026 учебном году выделит в своих вузах 4816 бюджетных мест для студентов из Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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