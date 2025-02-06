«Не по-братски!»: Назван возможный ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане
После закрытия Русского дома в Азербайджане у России точно есть повод для пересмотра гуманитарной сферы, сказал НСН Александр Дудчак.
В ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане российской стороне следует внимательнее наблюдать за выходцами из этой закавказской республики на территории РФ, заявил в эфире НСН ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.
Власти Азербайджана ранее объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID, так как «не намерены терпеть внешнее вмешательство во внутренние дела республики». Глава «Россотрудничества» Евгений Примаков подтвердил, что МИД Азербайджана действительно прекратил работу Русского дома в Баку, объяснив свое требование отсутствием регистрации в качестве юрлица. Дудчак назвал такое поведение азербайджанской стороны не совсем адекватным.
«Азербайджанская сторона ведет себя не вполне адекватно, ведь подобные действия не отвечают интересам не Азербайджана, не России. Такое впечатление, что они выполняют какой-то заказ, будто им нужно публично поссориться с Россией. Возможно, Азербайджан пытается понравиться новой американской администрации. Если говорить об интересах Азербайджана, интересах России и партнерских отношениях, то здесь явно виден перегиб», - сказал собеседник НСН.
Он указал на то, что в современных реалиях многие воспринимают доброту как слабость и пытаются этим воспользоваться.
«Они знают, что Россия - добрая душа, которая всегда реагирует по-доброму, старается не эскалировать конфликт в отличие от американцев. Видимо, добро уже не ценится и воспринимается как слабость. Это очень серьезное заблуждение, которое ни к чему хорошему не приводит», - отметил Дудчак.
По его словам, российской стороне стоило бы отреагировать на прекращении работы «Россотрудничества» в Азербайджане. Дудчак назвал произошедшее поводом для более пристального внимания к азербайджанским группировками на территории РФ.
«Руководству России стоило бы адекватно ответить, ведь у нас столько организованных преступных группировок в виде различных так называемых землячеств, которые ведут себя точно не по-дружески и не по-братски. Возможно, это будет поводом для более пристального внимания к их деятельности, потому что оно давно заслуживает внимания. Возможно исключительно из дружественных соображений и настроя на это не хватало времени раньше. В принципе деятельность выходцев из этой Закавказской республики не всегда вызывает восторг у жителей России, иногда очень сильно огорчает. Точно есть поводы для пересмотра гуманитарной сферы», - заключил эксперт.
Примаков также рассказал, что «Россотрудничество» должно в течение полутора месяцев покинуть арендуемое им в Баку помещение, так как владелец решил срочно его продать. При этом собственник другого помещения, с которым велись переговоры, пока «взял паузу», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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