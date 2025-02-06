«Не по-братски!»: Назван возможный ответ на закрытие Русского дома в Азербайджане

По его словам, российской стороне стоило бы отреагировать на прекращении работы «Россотрудничества» в Азербайджане. Дудчак назвал произошедшее поводом для более пристального внимания к азербайджанским группировками на территории РФ.

«Руководству России стоило бы адекватно ответить, ведь у нас столько организованных преступных группировок в виде различных так называемых землячеств, которые ведут себя точно не по-дружески и не по-братски. Возможно, это будет поводом для более пристального внимания к их деятельности, потому что оно давно заслуживает внимания. Возможно исключительно из дружественных соображений и настроя на это не хватало времени раньше. В принципе деятельность выходцев из этой Закавказской республики не всегда вызывает восторг у жителей России, иногда очень сильно огорчает. Точно есть поводы для пересмотра гуманитарной сферы», - заключил эксперт.

Примаков также рассказал, что «Россотрудничество» должно в течение полутора месяцев покинуть арендуемое им в Баку помещение, так как владелец решил срочно его продать. При этом собственник другого помещения, с которым велись переговоры, пока «взял паузу», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

