«Байдену легко обещать»: Экс-замгенсека ООН похоронил мечты Японии о постоянном членстве
Дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН назвал заявление американского президента Джо Байдена о присоединении Японии к Совбезу ООН «чисто политическим».
Япония не сможет присоединиться к Совбезу ООН, так как для этого придется менять устав организации и потребуется согласие большинства ее постоянных членов, но Россия и Китай не допустят этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Сейчас такой статус есть у России, Китая, США, Великобритании и Франции. Без согласия первых двух стран Япония его не получит, подчеркнул Орджоникидзе.
«По этому принципу я тоже могу пообещать Японии статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Легко обещать то, что ты не можешь сделать никогда, понимая, что реализовать это обещание невозможно. Потому что иначе надо изменять устав ООН, в котором написано, кто является постоянными членами Совбеза. Японии в этом разделе нет. Для изменения устава, кроме того, что нужно подавляющее большинство, две трети, голосов, нужно еще и чтобы каждый из постоянных членов Совбеза ратифицировал эти поправки. Я не думаю, что Китай сделает это. Изменить состав постоянных членов Совбеза невозможно без нашего согласия. Поэтому мы так спокойно к этому относимся», - объяснил он.
Экс-заместитель генсека ООН считает, что за высказыванием американского лидера ничего не стоит.
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«Высказывание Байдена – это чисто политическое заявление. Все понимают, что за этим ничего не стоит, кроме как США хотят показать Японии, что «вы на нашей стороне, мы – на вашей». Мы же тоже несколько раз делали заявления о том, что считаем, что Индия должна быть постоянным членом Совета Безопасности. Но китайцы никогда их не пустят», - заключил Орджоникидзе.
Ранее ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом требования к странам НАТО за вступление Финляндии и Швеции в альянс завышены.
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