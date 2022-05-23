«Байдену легко обещать»: Экс-замгенсека ООН похоронил мечты Японии о постоянном членстве

Япония не сможет присоединиться к Совбезу ООН, так как для этого придется менять устав организации и потребуется согласие большинства ее постоянных членов, но Россия и Китай не допустят этого. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее президент США Джо Байден выступил за предоставление Японии статуса постоянного члена Совбеза ООН. Сейчас такой статус есть у России, Китая, США, Великобритании и Франции. Без согласия первых двух стран Япония его не получит, подчеркнул Орджоникидзе.