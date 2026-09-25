Рост мирового рынка долголетия к 2034 году будет зависеть не только от перспективных, но пока непредсказуемых лабораторных биотехнологий, но и от личной ответственности каждого человека за своевременную профилактику болезней и управление стрессом, рассказали НСН заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин и кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.

К 2034 году мировой рынок долголетия вырастет примерно в три раза, следует из прогнозов международных аналитических компаний. Как пишут «Ведомости», на росте сегмента скажется в том числе развитие биотехнологий – редактирования генома, регенеративной медицины и исследований стволовых клеток. Кроме того, на динамику повлияет развитие решений для «умного старения» (AgeTech) – например, устройств дистанционного мониторинга состояния пациентов – и переход к профилактической модели здравоохранения.

Лильин призвал относиться к перспективам радикального продления жизни с осторожностью. По его словам, человечество уже проделало огромный путь в увеличении длительности жизни, но этот процесс всегда был постепенным.

«Весь мир сегодня изучает проблему долголетия. В прошлые эпохи средняя продолжительность жизни росла, но значительно более медленными темпами. Например, французский кардинал Ришелье ушел из жизни "древним старцем" в 57 лет. Сегодня мы в среднем живем по 80–85 лет. Поэтому ожидания, что всего за ближайшие 10 лет мы сможем увеличить этот показатель еще как минимум на десятилетие, кажутся маловероятными. Впрочем, полностью исключать такой технологический прорыв тоже нельзя», - сказал он.

Ученый вспомнил бум клеточных технологий, который так и не обернулся революцией.