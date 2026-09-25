Стволовые клетки или отказ от сахара: Что подарит лишние 10 лет жизни
Медики объяснили НСН, почему генетическая революция откладывается и как продлить жизнь, опираясь на реальные биологические возможности организма.
Рост мирового рынка долголетия к 2034 году будет зависеть не только от перспективных, но пока непредсказуемых лабораторных биотехнологий, но и от личной ответственности каждого человека за своевременную профилактику болезней и управление стрессом, рассказали НСН заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин и кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева.
К 2034 году мировой рынок долголетия вырастет примерно в три раза, следует из прогнозов международных аналитических компаний. Как пишут «Ведомости», на росте сегмента скажется в том числе развитие биотехнологий – редактирования генома, регенеративной медицины и исследований стволовых клеток. Кроме того, на динамику повлияет развитие решений для «умного старения» (AgeTech) – например, устройств дистанционного мониторинга состояния пациентов – и переход к профилактической модели здравоохранения.
Лильин призвал относиться к перспективам радикального продления жизни с осторожностью. По его словам, человечество уже проделало огромный путь в увеличении длительности жизни, но этот процесс всегда был постепенным.
«Весь мир сегодня изучает проблему долголетия. В прошлые эпохи средняя продолжительность жизни росла, но значительно более медленными темпами. Например, французский кардинал Ришелье ушел из жизни "древним старцем" в 57 лет. Сегодня мы в среднем живем по 80–85 лет. Поэтому ожидания, что всего за ближайшие 10 лет мы сможем увеличить этот показатель еще как минимум на десятилетие, кажутся маловероятными. Впрочем, полностью исключать такой технологический прорыв тоже нельзя», - сказал он.
Ученый вспомнил бум клеточных технологий, который так и не обернулся революцией.
«Возьмем биотехнологии и стволовые клетки. В конце 1990-х и начале 2000-х годов вокруг них поднялся невероятный ажиотаж — их считали буквально панацеей от всех болезней. Сейчас мало кто помнит, но даже первый президент России Борис Ельцин использовал экспериментальную клеточную терапию для поддержания здоровья. Однако чуда не произошло, и он скончался в 76 лет. Именно из-за непредсказуемости результатов применение стволовых клеток сегодня жестко ограничено или вовсе запрещено законодательством во многих странах мира», - подчеркнул Лильин.
Главная причина скепсиса ученых кроется в биологических особенностях самих клеток, механизмы управления которыми человечество еще не освоило до конца.
«Стволовые клетки по своей природе являются недифференцированными. Они не имеют узкой специализации, но потенциально предназначены для формирования тех или иных тканей организма: нервной, мышечной или костной. Пытаясь искусственно воздействовать на них, мы до конца не понимаем, к каким изменениям в геноме это приведет. Грубо говоря, клетка изначально должна была развиться в костную ткань, а мы заставляем ее стать мышечной, или наоборот. Безусловно, подобные биотехнологические эксперименты крайне интересны. Но на данном этапе они не должны выходить за рамки научных лабораторий, поскольку отдаленные последствия и реальные перспективы этих методик сегодня абсолютно не ясны», — резюмировал Лильин.
Путь к долголетию начинается не с дорогих технологий, а с изменения отношения человека к собственному здоровью, подчеркнула Скорогудаева.
«Долголетие невозможно без профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются главными причинами ранней смертности. Общеизвестные меры — спорт, ограничение сахара, контроль давления и холестерина — дают реальный результат. Государство может призывать к диспансеризации, но в конечном итоге ответственность всегда лежит на пациенте. Кроме того, сегодня критически важно бороться с хроническим стрессом, депрессиями и бессонницей, которые подрывают ресурсы организма и существенно сокращают жизнь», - отметила врач.
Ученые до конца не знают, что из себя представляет процесс старения организма, а все попытки продлить жизнь сегодня носят чисто коммерческий характер, рассказал ранее НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев.
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