Не только спам: Россиянам могут отключить звонки от банков из-за отсутствия маркировки
У кредитных организаций и операторов связи есть достаточно времени, чтобы договориться, заявил НСН Илья Иванинский.
Банки довольно часто используют звонки в уведомительных целях, при этом в качестве инструмента маркетинга это дорого и не так выгодно, однако клиентам не стоит переживать возможной блокировки звонков, так как кредитные организации успеют договориться с операторами, объяснил НСН директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.
Операторы связи могут начать блокировать звонки банков без маркировки с 15 октября, если они не выполнят требования Минцифры по обязательному заключению договоров на маркировку вызовов. Как передает «Коммерсант», более 90% компаний на банковском рынке уже заключили договоры на маркировку. Однако крупнейшие банки страны, среди которых Альфа-банк, ВТБ, ГПБ, «Ренессанс-кредит», Сбербанк, Совкомбанк, Т-Банк, либо уклоняются от заключения договоров, либо заключили, но не исполняют их, что и может стать причиной для блокировок звонков. Иванинский сказал, что это связано, скорее всего, с коммерческими условиями.
«Я уверен, что никакого отключения звонков не произойдет, в итоге все друг с другом договорятся. До 15 октября еще осталось больше двух недель, и будет найден какой-то компромисс между банками и телекомоператорами на условиях, которые устроят всех. Потому что звонки из банка — это не только маркетинг. Маркетинг — это важная часть жизни любого банка. Это предложение кредитов, выгодных условий по депозитам или других различных персонифицированных предложений для клиентов. Но также банк может уведомить человека, скажем, о проблемах с картой, о подозрительной транзакции, о том, что карта готова и надо прийти в отделение, чтобы ее забрать, и так далее. Уведомительных звонков от банков достаточно много», — объяснил он.
Звонки по коммерческим вопросам для банков как раз гораздо менее выгодны, нежели другие каналы распространения рекламной информации, поэтому потеря этого канала коммуникации с маркетинговой точки зрения для них не критична, добавил Иванинский.
«С точки зрения именно маркетинга, звонки, особенно если их совершает живой человек, а не робот-автоответчик, это достаточно дорогой канал коммуникации с клиентом. Им, конечно, тоже пользуются, но маркетинговую информацию можно доносить многими способами: и SMS отправить, и Push-уведомления отправить, и по email письмо отправить, и в мобильном приложении можно баннер повесить. Если банк может клиента стимулировать лишний раз заходить в приложение, то это гораздо более выгодно и удобно. Когда клиент видит баннер, уже находясь в приложении, может сразу воспользоваться предложением. Поэтому банки активно стимулируют своих клиентов платить через приложение, например, QR-кодами. Это не только в России распространено, но в других странах тоже, потому что таким образом клиенты заходят лишний раз в приложение, лишний раз видят предложение от банка и получают стимул что-нибудь купить», — пояснил эксперт.
Иванинский подчеркнул, что мошенники постоянно придумывают новые методы атаки, а легитимные организации — банки, операторы связи и государство — принимают меры по противодействию. Эта борьба ведется уже не один год, поэтому новые инструменты защиты граждан от злоумышленников продолжат появляться.
Ранее Илья Иванинский рассказывал НСН, что приостановка или блокировка платежа банком обычно вызвана целым рядом факторов. Это не только нестандартное поведение клиента, но и сумма, время, устройство, геолокация и т. д.
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