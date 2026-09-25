Звонки по коммерческим вопросам для банков как раз гораздо менее выгодны, нежели другие каналы распространения рекламной информации, поэтому потеря этого канала коммуникации с маркетинговой точки зрения для них не критична, добавил Иванинский.

«С точки зрения именно маркетинга, звонки, особенно если их совершает живой человек, а не робот-автоответчик, это достаточно дорогой канал коммуникации с клиентом. Им, конечно, тоже пользуются, но маркетинговую информацию можно доносить многими способами: и SMS отправить, и Push-уведомления отправить, и по email письмо отправить, и в мобильном приложении можно баннер повесить. Если банк может клиента стимулировать лишний раз заходить в приложение, то это гораздо более выгодно и удобно. Когда клиент видит баннер, уже находясь в приложении, может сразу воспользоваться предложением. Поэтому банки активно стимулируют своих клиентов платить через приложение, например, QR-кодами. Это не только в России распространено, но в других странах тоже, потому что таким образом клиенты заходят лишний раз в приложение, лишний раз видят предложение от банка и получают стимул что-нибудь купить», — пояснил эксперт.

Иванинский подчеркнул, что мошенники постоянно придумывают новые методы атаки, а легитимные организации — банки, операторы связи и государство — принимают меры по противодействию. Эта борьба ведется уже не один год, поэтому новые инструменты защиты граждан от злоумышленников продолжат появляться.

Ранее Илья Иванинский рассказывал НСН, что приостановка или блокировка платежа банком обычно вызвана целым рядом факторов. Это не только нестандартное поведение клиента, но и сумма, время, устройство, геолокация и т. д.

