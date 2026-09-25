Невролог назвала 9 причин, почему человек просыпается разбитым по утрам
Есть несколько причин, почему человек может чувствовать усталость даже после 8–9 часов сна, рассказала невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко.
По ее словам, основная причина заключается в таком нарушении, как апноэ. Оно приводит к остановке дыхания и обычно сопровождается храпом. Это мешает мозгу и телу полноценно отдыхать.
«Качество сна могут ухудшать стресс, тревога, алкоголь, поздний ужин, некоторые лекарства, синдром беспокойных ног и хроническая боль», — перечислила Бутенко в разговоре с «Лентой.ру».
Врач добавила, что утренняя вялость может возникать, когда человек просыпается в неправильной фазе сна. В таком случае неприятное состояние, как правило, длится не более двадцать-тридцать минут.
Но если усталость ощущается почти каждое утро при достаточном количестве сна, специалист рекомендовала обратиться к медикам и найти причину.
Ранее терапевт Александра Вишнякова рассказывала о том, как самочувствии человека отражается даже одна бессонная ночь, передает канал «Радиоточка НСН».
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