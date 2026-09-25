Невролог назвала 9 причин, почему человек просыпается разбитым по утрам

По ее словам, основная причина заключается в таком нарушении, как апноэ. Оно приводит к остановке дыхания и обычно сопровождается храпом. Это мешает мозгу и телу полноценно отдыхать.

«Качество сна могут ухудшать стресс, тревога, алкоголь, поздний ужин, некоторые лекарства, синдром беспокойных ног и хроническая боль», — перечислила Бутенко в разговоре с «Лентой.ру».

Врач добавила, что утренняя вялость может возникать, когда человек просыпается в неправильной фазе сна. В таком случае неприятное состояние, как правило, длится не более двадцать-тридцать минут.

Но если усталость ощущается почти каждое утро при достаточном количестве сна, специалист рекомендовала обратиться к медикам и найти причину.

Ранее терапевт Александра Вишнякова рассказывала о том, как самочувствии человека отражается даже одна бессонная ночь, передает канал «Радиоточка НСН».

