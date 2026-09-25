«Режим самоуничтожения»: Финляндии предрекли проблемы из-за поддержки Украины
Президент Финляндии Александр Стубб своей риторикой фактически лишил страну возможности остаться в стороне от конфликта на Украине. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее стало известно, что Стубб поддерживает стремление Владимира Зеленского продолжать военные действия против России. Для этого финский лидер намерен перевести экономику страны на военный лад.
Колесник подчеркнул, Россия не может игнорировать не только враждебную риторику, но и практические действия республики против Москвы.
«Мы не можем пропустить, чтобы в тыловых частях Украины, одной из которых является Финляндия, производили оружие, которое будет применяться по нашим войскам, чтобы это было безнаказанно. Стубб включил механизм самоуничтожения Финляндии», — заявил Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что Запад сделал ставку на войну и не стремятся к миру, поэтому многие европейские лидеры уже не имеют другого политического пути. При этом жизни простых граждан — финнов, украинцев, французов — в этой ситуации не учитываются. По мнению Колесника, из-за этого в Европе уже наблюдается определенный раскол.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Александра Стубба за его слова об ударах по российским маркетплейсам, оценив уровень профессиональной подготовки лидера Финляндии, как «ниже плинтуса».
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