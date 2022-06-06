Небензя покинул заседание СБ ООН по Украине в ходе выступления главы Евросовета
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности по Украине в ходе выступления главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что постпредство РФ при ООН подтвердили эту информацию, не комментируя.
Между тем, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале заявил, что Небензя покинула зал из-за грубой риторики Мишеля.
Мишель в своем выступлении выступил с обвинениями в отношении действий военных РФ на территории Украины.
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