«Политическая акция»: В России уверены, что «коварная» высылка дипломатов при ООН ни на что не повлияет
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь считает, что США специально провоцируют Россию, чтобы показать миру, что они еще что-то решают.
Высылка США российских дипломатов при ООН - это наглая реакция Вашингтона на действия России на Украине, но она ни к чему в двухсторонних отношениях не приведет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США признали 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата из-за действий РФ на Украине. Корчмарь считает, что «обмен такими шагами уже вошел в практику отношений России со странами Запада».
«С другой стороны – это попытка спровоцировать РФ, чтобы она более жестко ответила. Со стороны США высылка дипломатов - это, конечно, большое коварство. Они пытаются унизить и опозорить Россию. Это уже часто повторялось. Но мы ответим адекватно. Может быть, вышлем еще десять дипломатов. Обычно, когда отношения между странами нормальные, объявление персон нон грата происходит очень редко. Этот беспомощный, но демонстративный шаг, знак недружелюбия в адрес нашей страны – признак того, что США не стремятся к нормализации отношений с Россией», - отметил он.
По его мнению, США специально провоцируют Россию.
«Жаловаться бесполезно. В системе ООН есть такой порядок. Для того, чтобы выслать дипработников, американская сторона должна согласовать этот вопрос с представителем страны, в данном случае России, и поставить в известность генсека ООН. К тому же для высылки такого количества дипломатов необходимы какие-то причины, например, чтобы их действия не соответствовали обязанностям. Тогда объявляется персона нон грата. А тут очередная политическая акция США, чтобы показать всему миру, что они такие сильные и решают таким образом свое отношение к РФ. Это просто наглая реакция, которая ни к чему особенно в двухсторонних отношениях не приведет», - заключил Корчмарь.
Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.
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