«Политическая акция»: В России уверены, что «коварная» высылка дипломатов при ООН ни на что не повлияет

«Жаловаться бесполезно. В системе ООН есть такой порядок. Для того, чтобы выслать дипработников, американская сторона должна согласовать этот вопрос с представителем страны, в данном случае России, и поставить в известность генсека ООН. К тому же для высылки такого количества дипломатов необходимы какие-то причины, например, чтобы их действия не соответствовали обязанностям. Тогда объявляется персона нон грата. А тут очередная политическая акция США, чтобы показать всему миру, что они такие сильные и решают таким образом свое отношение к РФ. Это просто наглая реакция, которая ни к чему особенно в двухсторонних отношениях не приведет», - заключил Корчмарь.

Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.