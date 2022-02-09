«Визовая война!»: Проблемы постпредства России при ООН назвали «беспрецедентными»
Арбитраж должен вынести решение в пользу России, однако генсек ООН представляет страну НАТО и вынужден «крутиться», сказал НСН Сергей Орджоникидзе.
Визовые проблемы сотрудников постпредства России при ООН являются беспрецедентным случаем и однозначным нарушением со стороны США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее стало известно, что у сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке возникли серьезные визовые проблемы, они могут выехать из США даже на похороны, поскольку рискуют остаться без виз. В этой связи Россия потребовала у генерального секретаря ООН начать процедуру арбитражного трибунала.
«То, что сейчас происходит, беспрецедентно. Я работал в Нью-Йорке и не помню ни одного случая, чтобы были подобные проблемы. Я работал в Швейцарии гендиректором крупнейшего отделения ООН, там никогда подобных проблем не было, не помню, чтобы кто-то из дипломатов или послов мне когда-нибудь жаловался, что швейцарцы визы не дают, не было такого. Это визовая война, которую американцы по своему недалекому разумению решили развязать с Россией», - сказал Орджоникидзе.
По его мнению, решение арбитража должно быть в пользу России, однако есть проблема в том, что генсек ООН представляет страну-члена НАТО.
«Не может быть решения не в пользу России, потому что тут однозначное и очевидное нарушение США своих собственных обязательств. Арбитраж, есть арбитраж, это мнение, но американцы должны будут прислушаться, потому что это вынесено на такой политический уровень. Это элемент оказания мощного политического воздействия. Другое дело, что любой генеральный секретарь всегда старается угодить всем, «немножко вашим, немножко нашим», крутится, вертится, при этом Гутерриш (генеральный секретарь Антониу Гутерриш – прим. НСН) - экс-премьер Португалии, которая является членом НАТО. Тут еще и в этом сложность», - отметил бывший заместитель генсека ООН,
Он указал на соглашение, которое нарушают США.
«Есть соглашение между ООН и США о расположении штаб-квартиры организации, согласно которому Вашингтон обязан предоставлять беспрепятственный проезд сотрудников представительств в обе стороны. Это однозначно нарушение Соединенными Штатами своих обязательств по соглашению о штаб-квартире ООН 1947 года», - считает Орджоникидзе.
При этом он объяснил, чем данная ситуация отличается от взаимных российско-американских ограничений в отношении сотрудников посольств.
«Постпредство оказывается заложником этой неразумной и агрессивной политики США в отношении нашего дипперсонала. Посольство США в Москве и посольство РФ в Вашингтоне – это двусторонние вопросы, а диппредставительство РФ при ООН никакого отношения к двусторонним отношениям не имеет. Представительство аккредитовано при генсеке ООН, наш постпред вручает ему верительные грамоты. Представительство не должно рассматриваться, как взаимная основа. Представительство – при ООН, просто штаб-квартира ООН находится на территории США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров направил послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом начать процедуру арбитражного трибунала в отношении США и разобрать действия Вашингтона, который обязан обеспечить условия для работы российской миссии при ООН.
В конце января посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил о выезде из этой страны группы российских дипломатов, - части от 55 человек, которых Госдеп попросил вывезти в сентябре. По его словам, США грозят, что к апрелю сам Антонов должен будет покинуть страну в случае невыдачи Россией виз охранникам американского посольства в Москве.
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