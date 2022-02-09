«Визовая война!»: Проблемы постпредства России при ООН назвали «беспрецедентными»

Визовые проблемы сотрудников постпредства России при ООН являются беспрецедентным случаем и однозначным нарушением со стороны США, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.

Ранее стало известно, что у сотрудников постпредства России при ООН в Нью-Йорке возникли серьезные визовые проблемы, они могут выехать из США даже на похороны, поскольку рискуют остаться без виз. В этой связи Россия потребовала у генерального секретаря ООН начать процедуру арбитражного трибунала.